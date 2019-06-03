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    حجم القاعدة النقدية في أذربيجان

    ٠٣.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٤٠]

    باكو، 3 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    بلغت القاعدة النقدية في البلد 10 مليارات و172.4 مليون مانات لأول يونيو الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا الرقم ارتفع قدر 677.3 مليون مانات قياسا إلى أول شهر الماضي. أما في العام الماضي فهبط حجم القاعدة النقدية قدر 9 مليارات و545.7 مليون مانات.

    AZERTAG.AZ :حجم القاعدة النقدية في أذربيجان
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