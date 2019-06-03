الرئيس إلهام علييف يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي مع الوفد المرافق له – إضافة

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في 3 يونيو حزيران اليوم المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلآر مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد تبادل الآراء حول وتيرة المباحثات في معالجة النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قضية احتلال الأراضي الأذربيجانية في قراباغ وما حوله.

كما عبر الجانبان خلال المباحثة عن الارتياح من تطور التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل والطاقة والاقتصاد وغيرها من المجالات واستلف إلى آفاق تطوير العلاقات الموجودة.