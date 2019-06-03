تدشين فناء مجدد تال للسكان في باكو – صور

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تجديده ضمن مشروع "حديقتنا" في 3 يونيو حزيران اليوم على عنوان حي خطائي شارع ذو الفقاروف أرقام 107 و109 و111 و113 ويقع بين 4 مبان سكنية ذات 9 طوابق يقطنها حوالي 2000 مواطن. وحضرت الفعاليات نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا أيضا.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وللشطرنج خاصة وخاصة بالأطفال وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية.

وقدمت الأطفال فقرات فنية ورقصات وطنية بجانب عرض مهاراتهم الخاصة.

كما غرست 100 شجرة إضافيا وتشجير المحيط عموما على مساحة 3000 متر مربع وأقيمت 8 أماكن مجالسة فيهما.

وهذه هي الحديقة ال24 في حي خطائي.