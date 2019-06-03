وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية ائلمار محمدياروف المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز تويفو كلآر.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن تويفو كلآر أشار إلى استقباله من جانب الرئيس إلهام علييف وتبادله معه وجهات نظر تبادلا مفيدا.

وقدم محمدياروف معلومات مفصلة للمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز حول وتيرة المفاوضات حول معالجة النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قضية احتلال الأراضي الأذربيجانية في قراباغ وما حوله. ثم تطرق الوزير محمدياروف إلى عمل استفزازي تال ارتكبتها قوات الاحتلال الأرميني أثناء زيارة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي للمنطقة مؤخرا لافتا إلى استشهاد جندي الدفاع الأذربيجاني بطلقة قناص ارميني مشددا على أن مثل هذه الجرائم الدموية ضارة جدا لعملية المفاوضات. وقال إن الطرفين اتفقا على لقاء تال على مستوى وزاري ولكن الأوضاع باقية غير متغيرة على ارض الواقع مشيرا إلى ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأرميني من أراضي أذربيجان المحتلة ولا بديل لتنمية منطقة.

وبدوره صدق تويفو كلآر على أهمية فحوى المفاوضات مفيدا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في تمهيد الأهالي للسلام.

كما بحث الجانبان في اللقاء سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.