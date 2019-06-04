    • / سياسة

    سياسة


    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

    ٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٤:١٢]

    باكو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    انتهت في 4 يونيو / حزيران المراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة قازاخ الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك ومساعداه الميدانيان أوقنين يوفيج وسايمون تيلر.

    وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ميخايل أولارو ومارتين شوستر.

    AZERTAG.AZ :انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٠٥‎]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 30 مرة
    ٠٣.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٥‎٢]
    إجراء المراقبة في خط الجبهة
    ٠٣.٠٦.٢٠١٩ [١١:٣٦]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 28 مرة
    ٠١.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
    كشف حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية
    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة