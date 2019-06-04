انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انتهت في 4 يونيو / حزيران المراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة قازاخ الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك ومساعداه الميدانيان أوقنين يوفيج وسايمون تيلر.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ميخايل أولارو ومارتين شوستر.