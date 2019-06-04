مشاورات سياسية بين أذربيجان وصربيا

بلغراد، 4 يونيو، أذرتاج

جرت مشاورات سياسية في بلغراد بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والصربية.

أفادت أذرتاج أن وفدي البلدين حضرا الاجتماع بقيادة نائب وزير الخارجية رامز حسنوف عن جانب أذربيجان ومدير القسم السياسي بوزارة الخارجية الصربية زوران فويتش.

وأشار الطرفان بامتنان في الاجتماع إلى أن الشراكة الاستراتيجية المفيدة المتبادلة التي تتطور في جور من الصداقة والتعاون بين البلدين عامل واجب من اجل رقي البلدين.

ولفت الجانبان في المشاورات إلى أن المشاريع ذات الأهمية الدولية والإقليمية المنفذة بمبادرة مباشرة عن أذربيجان ودعمها في مجالي الطاقة والنقل ومن ضمنها خطا انابيب النفط باكو – تبيليسي – جيهان وانابيب الغاز باكو – تبيليسي – ارضروم وممر الجنوب للغاز واقسامه مشاريع خط أنبوب الغاز العابر للاناضول تاناب وخط أنبوب الغاز العابر للبحر الادرياتيكي تاب وممرا الشمال الجنوب والشرق الغرب للنقل وميناء باكو التجاري البحري الدولي وخط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص تلعب دورا مهما في امن الطاقة في أوروبا بجانب أنها تشير إلى تحول البلد اليوم إلى عقدة النقل الدولي.

كما ابرز الجانبان دورا استثنائيا للحوار السياسي المستمر من قبل رئيسي الدولتين والحكومتين الأذربيجانية والصربية فيما جاء أن توقيع 31 وثيقة بين البلدين وكون عدد من الاتفاقيات قيد البحث والنظر تنبئ تطوير التعاون مستمرا.

وتبادل الطرفان في الاجتماع وجهات نظر حول عملية المفاوضات المقامة لحل النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان واستمرار أرمينيا في احتلال الأراضي الأذربيجانية وكذلك حول قضيتي كوسوفو وميتوخيا وسائر الأحداث الواقعة في المنطقة.

وبحث الجانبان افاق تبادل الطرفين الدعم والتعاون في اطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى أن اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة في هذا المجال.

ثم عقد الوفد الأذربيجاني مع نائب رئيس البرلمان الصربي فلاديمير مارينكوفيتش اجتماعا ارتكز على تعاون موجود بين برلماني البلدين وحمل الزيارات المتبادلة طابعا مكثفا.

وزار الوفد الأذربيجاني على هامش الزيارة تمثال الزعيم العام القومي حيدر علييف في حديقة طاش ميدان بارك ببلغراد ووضع إكليلا من الزهور إلى قاعدته إجلالا لذكراه الخالدة.

كما زار الوفد الأذربيجاني مركز اللغة والثقافة الأذربيجانية بجامعة بلغراد والسفارة الأذربيجانية ومركز أذربيجان في بلغراد واجتمع مع المجتمع الأذربيجاني في صربيا.