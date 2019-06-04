تخطيط استثمار 2ر3 مليارات مانات في 367 مشروع تشجيع الاستثمار
AzerTAg.az
٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
باكو، 4 يونيو، أذرتاج
قال شاه مصطفايف إنه من المخطط استثمار 2ر3 مليارات مانات في 367 مشروع تشجيع الاستثمار حتى الآن.
أفادت أذرتاج عن مصطفايف وزير الاقتصاد قوله إن المشاريع المذكورة تفتح 24 ألف فرصة عمل جديدة.
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