حوالي 260 مليون دولار حجم الاستثمارات في أذربيجان

باكو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفايف إن حجم الاستثمارات 260 مليون دولار في اقتصاد البلاد ونصفها تقريبا هو الاستثمار الأجنبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزير أنه تم توجيه أكثر من 60 في المائة من إجمالي الاستثمار لتطوير القطاع غير النفطي وفتح اكثر من مليوني فرصة عمل.

كما بلغت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 85 في المائة وحصة التوظيف 76 في المائة.