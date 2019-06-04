توقع تدشين حيين صناعيين في حاجي قابل وصابر آباد إلى نهاية العام

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف إنه من المتوقع تدشين حيين صناعيين إلى نهاية العام في محافظتي حاجي قابل وصابر آباد.

أفادت أذرتاج عن مصطفايف وزير الاقتصاد قوله لصحفيين اليوم إن الاعمال المنفذة بشأن حيي حاجي قابل وصابر آباد الصناعيين على وشك الانتهاء بالمرحلة النهائية واعتقد انهما سيدشنان إلى نهاية العام الجاري.