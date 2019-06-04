باكو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج) بعث السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب المصري ونقيب السادة الأشراف برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده. كما يلي في البرقية: "فخامة السيد الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيطيب لي ويشرفني أن أبعث لفخامتكم اصدق التهاني القلبية بمناسبة مرور مائة وواحد عام على تأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية داعيا المولى عز وجل لفخامتكم موفور الصحة والعافية ولشعب الأذري الشقيق بدوام التقدم والازدهار والرفعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقيب السادة الأشراف وكيل أول مجلس النواب المصري الشريف السيد محمود الشريف"

AZERTAG.AZ : وكيل أول مجلس النواب المصري يهنئ الرئيس الأذربيجاني

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