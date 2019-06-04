زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر جزيرة توريسيما في أرخبيل إيزو الياباني في المحيط الهادئ. ولا تحذيرات من تسونامى.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي على عمق 440 كيلومترا.