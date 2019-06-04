باكو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أرسل ولي العهد بدولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده. كما يلي في البرقية: "فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان يسرني بمناسبة العيد الوطني لجمهورية أذربيجان الصديقة، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني والتبريكات، مقرونة بأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، راجيا لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. مع خالص التحيات. نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد"

AZERTAG.AZ : ولي العهد بدولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

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