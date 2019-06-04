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    البنك الدولي: أذربيجان أحرزت إنجازات كبيرة في تحديث مجال العدالة

    ٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٦]

    باكو، 4 يونيو، أذرتاج

    قالت مرسي تمبون إن تحديث قطاع العدل وفقا لمطالب العهد الحديث مهم وأحرز العدالة الأذربيجانية إنجازات كبيرة وحقق البلد منجزات مهمة في شفافية العدالة والمحكمة.

    أفادت أذرتاج عن تمبون المديرة الإقليمية للبنك الدولي في جنوب القوقاز قولها في منتدى "رؤية الماضي والمستقبل: إنجازات قطاع العدل في أذربيجان" إن هذه الإنجازات تكتسي ببالغ الأهمية في عمل تعريف أذربيجان عبر العالم. وأضافت أن البنك الدولي يفتخر بالمنجزات التي أحرزتها أذربيجان في مجال تحديث قطاع العدل.

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