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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الفطر

    ٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٤١]

    باكو، 4 يونيو، أذرتاج

    هنأت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

    أفادت أذرتاج انه جاء في رسالة التهنئة للنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ما يلي:

    " مواطنينا الأعزاء، يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأتمنى لكم في مثل هذا عيد التجديد الروحي والتزكية المعنوية مزيدا من السعادة والرفاهية والنوايا الصافية وصالح الاعمال وتقبل الله عز وجل صيامكم ودعواتكم ويهب لوطننا الغالي السلام والسعادة وايام المجد والازدهار."

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الفطر
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