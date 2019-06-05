الاحتلال الأرميني ينتهك الهدنة 21 مرة خلال اليوم

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

انتهكت وحدات قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن وحدات الاحتلال الأرميني المرابطة في قرية بركابر محافظة ايجيفان الارمينية ومرتفعات بها اطلقت النيران على مواقع الدفاع الأذربيجاني في قريتي جعفرلي وبالا جعفرلي محافظة قازاخ الأذربيجانية الحدودية.

كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قريتي جويارخ وتشيلابورت المحتلتين لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي تقي بايلي وباش قروند المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي أويس علي وقوبو ديلاغاردا وقَرْوَنْد وقراخان بيكلي المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية مهديلي المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية المحتلة وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين.