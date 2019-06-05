حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

كشفت أجهزة إنفاذ القانون ملابسات 22 حادثا جنائيا خلال اليوم في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 11 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 13 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخص مطلوب بصفته مدينا وشخصان بتهربهما من تنفيذ التزاماته بالقانون المدني.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت وقوع حادث مروري على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 31 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.