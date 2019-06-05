باكو، 5 يونيو، أذرتاج عقد اجتماع مجلس وزراء الدفاع لبلدان رابطة الدول المستقلة بمدينة أنابا الروسية في 5 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الوزير الفريق اول ذاكر حسنوف حضر الاجتماع. وزار وزراء الدفاع المشاركين قبل الاجتماع النصب التذكاري لذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية واضعين إكليلا وباقات من الزهور لاحياء ذكراهم. وبحث المشاركون في الاجتماع مسائل مختلف جوانب التعاون العسكري ضمن رابطة الدول المستقلة والقضايا المنوطة.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يشارك في فعاليات اجتماع مجلس وزراء الدفاع لبلدان رابطة الدول المستقلة

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