باكو، 5 يونيو، أذرتاج أعلنت هيئة التحكيم الدولي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن توظيف طاقم الحكام الهولندي لمباراة أذربيجان وهنغاريا في تصفيات أورو 2020م لكرة القدم. أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن المباراة المقرر تنظيمها في 8 يونيو حزيران على ملعب باكسيل ارينا بالعاصمة باكو الساعة 20.00 يديرها الطاقم الهولندي بقيادة كيفين بلوم ومساعداه باس فان دونجين ويوهان بالدير بمراقبة الحكم الرابع سردار جوزوبويوك التركي.

AZERTAG.AZ : توظيف طاقم الحكام الهولندي لمباراة أذربيجان وهنغاريا في تصفيات أورو 2020م

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