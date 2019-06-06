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    بدء بطولة كرة الريشة الدولية في باكو

    ٠٦.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٥‎٢]

    باكو، 6 يونيو، أذرتاج

    تستضيف باكو بطولة دولية كبيرة أخرى فيما بدأت بطولة كرة الريشة الدولية "أذربيجان الدولية 2019" في 6 يونيو اليوم بتنظيم اللجنة الأولمبية الوطنية الأذربيجانية ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأذربيجانية لكرة الريشة بدعم الاتحاد الدولي لكرة الريشة والاتحاد الأوروبي لكرة الريشة.

    أفادت أذرتاج أن البطولة المنظمة من سلسلة "التحدي الدولي" يشارك فيها نحو 220 لاعب من 39 بلدا ليضرب رقما قياسيا في بطولات سلسلة "التحدي الدولي". وتقام البطولة البالغة جائزتها العامة 25 ألف دولار لدى قصر باكو الرياضي.

    ويمثل أذربيجان في هذه البطولة 20 لاعب كرة الريشة ويضم طاقم التحكيم 16 حكما يمثلون عن أوروبا وآسيا وبينهم الاذربيجانيتان فدان وجول جنة حسينلي

    AZERTAG.AZ :بدء بطولة كرة الريشة الدولية في باكو
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