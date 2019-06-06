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    سياسة


    الاحتلال الأرميني ينتهك الهدنة 18 مرة خلال اليوم

    ٠٦.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٢١]

    باكو، 6 يونيو، أذرتاج

    انتهكت وحدات قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 18 مرة خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في مرتفعات محافظة جدابيك الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني في مرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية.

    كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرية تشيلابورت المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي باش قروند وكنكرلي المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية المحتلة وقرية قوبو ديلاغاردا المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية المحتلة وقرية مهديلي المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية المحتلة وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :الاحتلال الأرميني ينتهك الهدنة 18 مرة خلال اليوم
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