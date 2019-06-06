تدشين مبنى إداري جديد لمركز القيادة الإدارية التابع لاحدى الإدارات العامة بوزارة الدفاع

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

جرى حفل تدشين مبنى اداري جديد لمركز القيادة الإدارية التابع لاحدى الإدارات العامة بوزارة الدفاع في 6 يونيو حزيران اليوم استمرارا لتنفيذ خطة تحديث الجيش الأذربيجاني المصدق عليها من قبل رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن عرضا موجزا عقد بالمركز بحضور وزير الدفاع الفريق اول ذاكر حسنوف للاطلاع على فعاليات المركز وتنظيم الخدمة الذي تم تجهيزه بجميع خطوط الاتصالات ذات التنكولوجيا العليا وسائر المعدات والأجهزة الضرورية ومؤلف من غرف إدارية وخدمية.