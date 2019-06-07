اعلان موعد بدء الموسم 2019/2020م لدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين موعد بدء الموسم 2019/2020م لدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن الموسم الجديد ينطلق في 16 أغسطس.

كما أعلنت الإدارة نافذتي الانتقالات الصيفية والشتوية فيما حددت الفترة ما بين 11 يونيو و2 سبتمبر لنافذة الانتقالات الصيفية والفترة ما بين 7 يناير عام 2020م إلى 3 فبراير لنافذة الانتقالات الشتوية.