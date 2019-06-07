نائب رئيس الجمعية البرلمانية الأوروبية: خبرة البرلمان الأذربيجاني تكون مفيدة لهيئات التشريع الأجنبية

تبيليسي، 7 يونيو، أذرتاج

قال أزاي قولييف إن قضية تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتخذتها المنظمات الدولية تنفيذا كاملا ينبغي لها أن تكون دائما في جداول أعمال تلك المنظمات.

أفادت أذرتاج عن قولييف نائب المجلس الوطني الأذربيجاني نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وعضو مكتبها في كلمة ألقاها خلال فعاليات المؤتمر المعنون "مراقبة البرلمان: قوة المساءلة" المنعقد في تبيليسي إن "المنظمات الدولية تتخذ عددا من القرارات والتوصيات بشأن الإصلاحات الديمقراطية ولكن ذلك غير كاف ويجب إعارة اهتمام بقضية تنفيذ تلك القرارات والتوصيات أيضا وهذه القضية ينبغي لها أن تكون في جداول أعمال تلك المنظمات".

وتحدث قولييف في المؤتمر عن آلية جلب المجتمع المدني إلى فعاليات البرلمان الأذربيجاني.

وأشار إلى تبني قانون بهذا الصدد في البرلمان الأذربيجاني ومن المهم للغاية أن يكون هناك تعاون بين البرلمان والمجتمع المدني وأذربيجان أحسن نموذج في هذا المجال وخبرة البرلمان الأذربيجاني تكون مفيدة لهيئات التشريع للبلاد الأخرى أيضا.