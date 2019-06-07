حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

كشفت أجهزة إنفاذ القانون ملابسات 14 حادثا جنائيا خلال اليوم في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 16 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 12 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخصا مطلوبا بصفتهم مدينين وشخصين بتهربه من تنفيذ التزاماته بالقانون المدني.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثا مروريا على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 8 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 28 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.