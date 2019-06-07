نخجيوان وجهة مثالية لقضاء الإجازة الصيفية (صور)

نخجيوان، 7 يونيو (أذرتاج).

تتمتع نخجيوان في جمهورية أذربيجان بجميع المتطلبات السياحية مع غاباتها الكثيفة وبحيراتها وجبالها الشاهقة ومعالمها الطبيعية والتاريخية الأثرية والبنى التحتية السياحية ومنتجعاتها العلاجية الطبيعية ومياهها المعدنية.

إن غابات باطاباط في محافظة شاهبوز وجبال اوردوباد وسهول شرور و"الجزيرة العائمة" و"عين زور" وشلال بازماري تسحر زوارها الذين يبحثون عن مكان بعيد عن ضوضاء المدن الكبيرة.