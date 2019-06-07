انعقاد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

سان بطرسبرغ، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انطلقت في 6 يونيو أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

أفادت وكالة أذرتاج أنه في اطار المنتدى عقدت جلسة عامة تحت شعار "وسائل الإعلام في الصراعات العالمية: مشارك أو مراقب".

شارك رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج رئيس منظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) ورئيس المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء أصلان أصلانوف والمدير العام لوكالة الأنباء الروسية "تاس" سيرجي ميخائيلوف ورئيس وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية جاري برويت ورئيس وكالة "برس أسوسايشن" البريطانية كلايو مارشال والمدير العام لوكالة "فرانس برس" فابريس فريس والمدير العام لوكالة ألبانيا تلغراف أرميلا كراسنيكي ورؤساء وممثلو وكالات الأنباء من بلدان أخرى في الجلسة العمة المنعقدة برعاية النائب الأول للمدير العام لوكالة تاس الروسية للأنباء ميخائيل قوسمان.

تحدث المشاركون في الجلسة عن تأثير وسائل الإعلام على القضايا السياسية والنزاعات في مختلف البلدان وعن سبل مكافحة انتشار الأخبار المزيفة التي أصبحت مشكلة رئيسية في العالم اليوم.

يذكر أن منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي يضم أكثر من 15 الف مندوب من 75 دولة يعد أحد أكبر الأحداث في مجالي الاقتصاد والأعمال في العالم. إن الهدف الرئيسي من المنتدى الذي ينعقد منذ عام 1997 هو إقامة اتصالات وتواصل بين ممثلي دوائر الأعمال ومناقشة سبل حل المشكلات الاقتصادية في روسيا والسعي للوصول إلى الأسواق الخارجية.

وكما تم تنظيم معرض واسع للشركات الروسية المختلفة على هامش المنتدى الذي أقيم في مركز المؤتمرات والمعارض.