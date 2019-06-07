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    منتخب أذربيجان يقابل البوسنة والهرسك

    ٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٢٤]

    باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 17 عاما في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المباراة الاستعراضية ستستمر حتى 11 يونيو.

    سيقام معسكر تدريبي لمنتخبنا في مدينة زينيتسا للبوسنة والهرسك في الفترة ما بين 12 – 15 يونيو.

    وسيواجه المنتخب الأذربيجاني فريق البوسنة والهرسك في الفترة ما بين 13 – 15 يونيو.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان يقابل البوسنة والهرسك
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