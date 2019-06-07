قيادات حرس الحدود والجمارك والطرق البرية تتفقد إنشاء منفذ حدودي "سامور" وجسر عبوري بري

قوصار، 7 يونيو، أذرتاج

قام قائد حرس الحدود الفريق أول ائلتشين قولييف ورئيس هيئة الجمارك اللواء سفر مهدييف ورئيس الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف بفحص وتفقد الأوضاع ميدانيا في أعمال إنشاء منفذ حدودي "سامور" عند الحدود الأذربيجانية الروسية وجسر بري على نهر سامور.

وبحث القادة الأوضاع الراهنة بمنفذ "سامور" الحدودي العبوري ومسائل تنظيم الفعاليات المتبادلة بين هيئة الجمارك وحرس الحدود في ظل زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة لنقل الركاب والشحن وكذلك نقل المنتجات الزراعية من أذربيجان إلى روسيا ما يتطلب بتشديد إجراءات أمنية حدودية مع تسهيل وتحسين إجراءات عبور الحدود وتسريع الإجراءات الخاصة بالأفراد والمراكب النقلية والشحنات العابرة من الحدود ذهابا وإيابا تحت الرقابة الجمركية والحدودية وزيادة كفاءة تنظيمها.

ثم تفقد القادة أعمال إعادة البناء والإصلاح الشامل بمنفذ سامور الحدودي العبوري وجسر بري على نهر سامور بين أذربيجان وروسيا.

وقيل إن طول الجسر 3ر325 م وعرضه 3ر17 م وذو مسارات ثلاثة.