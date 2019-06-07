بدء فعاليات منتدى الهندسة المعمارية الدولي في "السياحة الجماعية بالمدن التاريخية" في باكو

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

بدأت فعاليات منتدى الهندسة المعمارية الدولي في "السياحة الجماعية بالمدن التاريخية" في مركز حيدر علييف في 7 يونيو اليوم بدعم وزارة الثقافة والاتحاد الأذربيجاني للمهندسين المعماريين ومشاركة الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين.

وتعرف المشاركون في البداية إلى معرض منظم في بهو المركز.

وعقب عزف النشيد الوطني قرأ مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاقتصادي علي أسدوف رسالة تهنئة من الرئيس إلهام علييف على الحاضرين.

وافتتح المنتدى رئيس هيئة إدارة الاتحاد الأذربيجاني للمهندسين المعماريين ائلباي قاسمزاده وتناول فعاليات الاتحاد في المجال ونتاجات المهندسين المعماريين داخل البلد وخارجها.

وترتكز فعاليات المنتدى الذي يستغرق 3 أيام على مسائل عدم الحاق ضرر في جميع انحاء العالم بالتراث التاريخي من خلال السياحة بل تمكين التراث التاريخي من الاستفادة من السياحة.

ثم ألقى رئيس الاتحاد الدولي للهندسية المعمارية توماس فونيه وكبير خبراء تحليل سوق السياحة بمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة ميتشيل جوليان تناولوا مخاطر ومشاكل تثيرها إمكانات سياحة منخفضة على الصناعة السياحية.

وقال وزير الثقافة إن هذا المنتدى يبقى في تاريخ الاتحاد الدولي للهندسة المعمارية كحدث مهم.

ويشارك في المنتدى نحو 350 ضيف أجنبي من أكثر من 100 بلد.