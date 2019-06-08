    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥‎٨]

    باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 63.29 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1.62 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 53.99 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.40 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٤:١١]
    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 65.3 دولار أمريكي
    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١١:٤٦]
    استكمال إنشاء خط الأنابيب البحري في مشروع تاب
    ٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١١:١٦]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 63.2 دولار
    ٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١١:١١]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية