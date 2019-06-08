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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 65.3 دولار أمريكي

    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٤:١١]

    باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 65.31 دولارا بارتفاع مسجل عند 2.11 دولار.

    يذكر أن سعر برميل نفط أذربيجان تراجع إلى الحد الأدنى في ديسمبر عام 2001 إلى المستوى المسجل 19.15 دولارا فيما ارتفع سعره للحد الأقصى في يوليو عام 2008 ليباع بقيمة 149.66 دولار.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 65.3 دولار أمريكي
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