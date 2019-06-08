الناتو يشيد بعمل مجموعة "متن السفينة" للسلاح البحري

باكو، 8 يونيو (أذرتاج).

أقيم في باكو التقييم الثاني (SEL-2) المناسب لمعايير الناتو في عمليات "الحظر في البحر" لمجموعة متن السفينة للقوات البحرية العسكرية، ذلك في إطار برنامج مفهوم الإمكانيات العملية للناتو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الهدف الرئيسي من التقييم الذي أشرف عليه ممثلو الأركان البحرية العسكرية للناتو في نورتفود هو اختبار ملاءمة نشاط مجموعة متن السفينة الأذربيجانية ومستوى تموينها بمعايير حلف شمال الأطلسي. كذلك يعتبر هذا التدريب تحضيرا لتقييم الناتو من المستوى الثاني عام 2020.