    • / سياسة

    سياسة


    الناتو يشيد بعمل مجموعة "متن السفينة" للسلاح البحري

    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 8 يونيو (أذرتاج).

    أقيم في باكو التقييم الثاني (SEL-2) المناسب لمعايير الناتو في عمليات "الحظر في البحر" لمجموعة متن السفينة للقوات البحرية العسكرية، ذلك في إطار برنامج مفهوم الإمكانيات العملية للناتو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الهدف الرئيسي من التقييم الذي أشرف عليه ممثلو الأركان البحرية العسكرية للناتو في نورتفود هو اختبار ملاءمة نشاط مجموعة متن السفينة الأذربيجانية ومستوى تموينها بمعايير حلف شمال الأطلسي. كذلك يعتبر هذا التدريب تحضيرا لتقييم الناتو من المستوى الثاني عام 2020.

    AZERTAG.AZ :الناتو يشيد بعمل مجموعة "متن السفينة" للسلاح البحري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٤٦]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 19 مرة
    ٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١١:٣٦]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 30 مرة
    ٠٦.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٤٦]
    تدشين مبنى إداري جديد لمركز القيادة الإدارية التابع لاحدى الإدارات العامة بوزارة الدفاع
    ٠٦.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٢١]
    الاحتلال الأرميني ينتهك الهدنة 18 مرة خلال اليوم
    الناتو يشيد بعمل مجموعة "متن السفينة" للسلاح البحري الناتو يشيد بعمل مجموعة "متن السفينة" للسلاح البحري الناتو يشيد بعمل مجموعة "متن السفينة" للسلاح البحري الناتو يشيد بعمل مجموعة "متن السفينة" للسلاح البحري الناتو يشيد بعمل مجموعة "متن السفينة" للسلاح البحري الناتو يشيد بعمل مجموعة "متن السفينة" للسلاح البحري