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    انفجار صهريج نقل محروقات في إيميشلي

    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:١١]

    إيميشلي، 8 يونيو، أذرتاج

    انفجرت ناقلة صهريج محروقات بعد اشتعالها في إيميشلي.

    أفادت أذرتاج أن الحادث وقع في قرية قراولي بالمحافظة وقيل إن سائق الشاحنة ساكن القرية عبد الله زينالوف وقف ناقلة صهريج المحروقات من نوع "مان" امام بيته وبعد مضي قليل حصل اشتعال فيها ما أدى إلى وقوع انفجار شديد.

    وحضر مكان الحادث طاقم هيئة الإطفاء بالمحافظة وطوق الحريق ولا خسائر في الأرواح.

    وبدأ التحقيق مع الحادث.

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    انفجار صهريج نقل محروقات في إيميشلي