باكو، 8 يونيو (أذرتاج). ستعقد منظمة الغذاء الدولية الفاو ندوة دولية في مقرها بروما في فترة ما بين 10-11 يونيو. سيناقش المشاركون مستقبل الغذاء وسبل حل القضايا المتعلقة بالتغذية الصحية. ستجمع الندوة تحت سقفها علماء وباحثين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، برلمانيين وممثلي الهيئات الحكومية. ستتركز الندوة الدولية على 4 محاور: الطلب على أنظمة الغذاء المستدامة والتغذية الصحية، دراسات حول قلة المعارف في هذا المجال وإدارة النظام الغذائي للتغذية الصحية وتعزيز ثقة المستهلكين في النظام الغذائي، تغيير النظام الغذائي.

AZERTAG.AZ : الفاو تعقد ندوة في موضوع "مستقبل الغذاء" في روما

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