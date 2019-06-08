الفاو تعقد ندوة في موضوع "مستقبل الغذاء" في روما
AzerTAg.az
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
باكو، 8 يونيو (أذرتاج).
ستعقد منظمة الغذاء الدولية الفاو ندوة دولية في مقرها بروما في فترة ما بين 10-11 يونيو. سيناقش المشاركون مستقبل الغذاء وسبل حل القضايا المتعلقة بالتغذية الصحية.
ستجمع الندوة تحت سقفها علماء وباحثين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، برلمانيين وممثلي الهيئات الحكومية.
ستتركز الندوة الدولية على 4 محاور: الطلب على أنظمة الغذاء المستدامة والتغذية الصحية، دراسات حول قلة المعارف في هذا المجال وإدارة النظام الغذائي للتغذية الصحية وتعزيز ثقة المستهلكين في النظام الغذائي، تغيير النظام الغذائي.
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