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    خيناليق قرية تحتضن أعلى معبد النار في أذربيجان

    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٣]

    باكو، 8 يونيو (أذرتاج).

    تقع قرية خيناليق لمحافظة قوبا الأذربيجانية -إحدى أعلى المناطق السكنية في العالم على ارتفاع 2360 مترا فوق سطح البحر، ويزورها معظم السياح الوافدين إلى قوبا.

    ويتميز سكان "خيناليق" عن باقي القرى الأذربيجانية بتراثهم الفريد ولغتهم الخاصة بهم بسبب صعوبة الوصول إلى قريتهم.

    يعتبر سكان القرية انفسهم "أحفاد نوح" يربطون تاريخهم بقصة سفينة نوح قائلين ان سفينته رست في "خيناليق". تاريخ قرية خيناليق حوالي 5000 عام.

    كما تحتضن القرية على بعد 5-6 كم من مركزها على أحضان جبل قيزيل قايا اعلى معبد النار في أذربيجان، وربما في العالم. يسمى المحليون المعبدَ الذي لا يزال يحتفظ بشعلته الطبيعية بـ"جا يوفر جيغا" بلغتهم المحلية.

    AZERTAG.AZ :خيناليق قرية تحتضن أعلى معبد النار في أذربيجان
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