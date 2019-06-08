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    عقوبات على أكبر قطاع البتروكيماويات في إيران

    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٠]

    طهران، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات "Persian Gulf Petrochemical Industries Company" في إيران.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأمريكية على الإنترنت أن الشركة هي أكبر منتج للبتروكيماويات في إيران.

    يتم تصدير منتجاتها إلى الدول الأوروبية والآسيوية.

    AZERTAG.AZ :عقوبات على أكبر قطاع البتروكيماويات في إيران
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