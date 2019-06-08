طهران، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج) فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات "Persian Gulf Petrochemical Industries Company" في إيران. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأمريكية على الإنترنت أن الشركة هي أكبر منتج للبتروكيماويات في إيران. يتم تصدير منتجاتها إلى الدول الأوروبية والآسيوية.

AZERTAG.AZ : عقوبات على أكبر قطاع البتروكيماويات في إيران

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده