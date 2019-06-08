طاقم الحكام الإسكتلندي يدير مباراة بين أذربيجان وسلوفاكيا

باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة بين منتخبي أذربيجان وسلوفاكيا لكرة القدم ضمن المراحل التأهيلية في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام الإسكتلندي – حكم الساحة جون بيتونا بمساعدة آلان مولفاني وسوزان كار والحكم الرابع دونالد روبرتسون.

والجدير بالذكر أن المباراة ستجرى في 11 يونيو بملعب "Bakcell Arena" وفي الساعة 20:00 بتوقيت باكو.