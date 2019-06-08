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    الشركة الأوكرانية حريصة على التعاون مع المستهلكين الأذربيجانيين

    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]

    باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تحرص الشركة الأوكرانية "AZMOL British Petrochemicals" على التعاون مع رجال الأعمال الأذربيجانيين.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن صندوق التصدير وتشجيع الاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) أن الشركة تقترح تنفيذ مشاريع متبادلة لتوريد زيوت المحركات للمستهلكين الأذربيجانيين.

    تعمل الشركة (مؤسسة غير كيميائية في أوكرانيا) منذ أكثر من 80 عاما في إنتاج زيوت التشحيم والتبريد المختلفة لجميع أنواع معدات المحركات.

    AZERTAG.AZ :الشركة الأوكرانية حريصة على التعاون مع المستهلكين الأذربيجانيين
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