أذرتاج تشارك في الاجتماع الـ26 لمجلس رؤساء وكالات الانباء الحكومية لرابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبورغ

بانت بطرسبورغ، 8 يونيو، أذرتاج

عقد في مدينة سانت بطرسبورغ الاجتماع الـ26 لمجلس رؤساء وكالات الانباء الحكومية لبلدان رابطة الدول المستقلة.

أفادت أذرتاج أن رئيس المجلس المدير العام لوكالة تاس سيرغي ميخايلوف افتتح الاجتماع مبلغا أن المسألة المدرجة في جدول الاعمال هي مناقشة الاعمال التمهيدية للذكرى السنوية الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية. وتحدث عن الاعمال التي نفذتها وكالة تاس في هذا الصدد والخطط لافتا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة من اجل الاحتفال بالانتصار بالمستوى العالي.

وألقى رئيس هيئة إدارة أذرتاج رئيس منظمة وكالات الانءا لبلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا ومؤتمر وكالات الانباء العالمية أصلان أصلانوف كلمة في الاجتماع متناولا أهمية المسألة المدرجة في جدول الاعمال واكد ضرورة بذل مساع مشتركة من قبل الوكالات الأعضاء لاجل تحقيق نجاح في هذا الصدد.

وأضاف أصلانوف أن "جدول الاعمال يحوي مسألة بشأن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية وهذا الحدث التاريخي ترك أثرا عميقا في حياة شعوبنا وأثر على عائلات وأقارب وأصدقاء كل منا. وتحتفل أذربيجان هي الأخرى بصفتها احدى من البلاد المساهمة في هذا الأنتصار احتفالا بالمستوى العالي به وتشمل قدماء الحرب بالاحترام والاعتناء. وبكوننا أذرتاج نبلغ اننا نشارك عن كثب في مشاريع خاصة بهذا الصدد ونستهد لدعم اعلامي عن جانبنا."

كما تحدث رئيس هيئة إدارة أذرتاج عن أساليب جديدة لتبادل الاخبار بين الوكالات الأعضاء مفيدا أن أذرتاج تحقق تبادل الاخبار المقروءة والمرئية والمصورة وأشار إلى انه قد حان حين تبادل الاخبار بالفيديو والوسائط المتعددة ويجب تسريع اعمال تنظيمية في هذا المجال. ولفت إلى إمكانية التفكير من اجل ذلك في منصة موحدة اية كانت او تحسين منصة موجودة أخرى منوها إلى إنتاج أخبار بالفيديو في كثير من الوكالات الأعضاء ومن الجدير بتخصيص أهمية مستمرة بهذه المسألة.

وتقدم ناطقون آخرون تحدثوا عن الموضوع بمقترحاتهم بشأن المسائل التمهيدية للفعاليات المحتملة بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للانتصار.

* * *

وحضر مشاركو الاجتماع بعده جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها في الجلسة العامة إن نموذج التنمية العالمي المتشكل في القرن العشرين لا يوافق مع الحقائق الاقتصادية ومصدر عدم الاستقرار في العالم يرجع إلى محاولات احتكار موجة تكنولوجية جديدة. كما اقترح رئيس دولة روسيا بإخراج بضائع الاستهلاك الرئيسية بما فيه الادوية والمواد الصيدلية من تأثير الحروب التجارية.

وخطب في الاجتماع رئيس الصين سي جين بين ونظيره البلغاري رومن راديف ورئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليغريني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناولوا في كلماتهم مسائل هامة منها سبل توسيع التعاون الاقتصادي ومشاكل الهجرة ومخاطر تولدها التغيرات المناخية وغيرها.

0-3