الاحتلال الأرميني ينتهك الهدنة 21 مرة خلال اليوم

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

انتهكت وحدات قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن وحدات الاحتلال الأرميني المرابطة في قرية ومرتفعات aمحافظة برد الارمينية أطلقت النيران على مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية قرالار محافظة طاووس الأذربيجانية الحدودية ومرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الارمينية على مرتفعات بمحافظة جدابيك الاذربيجانية.

كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قريتي نمرلي وكنكرلي المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي أويس علي وقوبو ديلاغاردا وقراخان بيكلي المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظات تارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي وجبرائيل الأذربيجانية.