أذربيجان تخسر أمام هنغاريا في تصفيات أورو 2020م لكرة القدم

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

حل منتخب هنغاريا ضيفا على نظيره الأذربيجاني في مرحلة تصفيات أورو 2020م مساء 8 يونيو الأمس.

أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب باكسيل ارينا انتهت فاز بها الضيف بثلاثة أهداف مقابل واحد.

ويتصدر هنغاريا وكرواتيا مجموعة ايه برصيد 6 نقاط.

ويستضيف منتخب أذربيجان نظيره السلوفاكي في 11 يونيو الحالي بالدورة الثالثة.

يذكر أن المرحلة النهائية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم أورو 2020م المكرسة للذكرى السنوية الـ60 تنظم لدى 12 مدينة وتستضيف باكو عاصمة أذربيجان 3 مباريات من مرحلة المجموعات ومباراة واحدة من مرحلة ربع النهائي.