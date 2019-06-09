سفارة كازاخستان تدشن مركز الاقتراع في باكو بالانتخابات الرئاسية

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

دشنت سفارة كازاخستان في باكو مركز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المبكرة المقامة في البلد.

أفادت أذرتاج أن مركز الاقتراع المرقم بـ 262 فتح أبوابه الساعة 07.00 لاستقبال المواطنين الكازاخستانيين المقيمين في أذربيجان.

ويستقبلهم السفير بيبيت عيسابايف وأعضاء السلك الدبلوماسي الكازاخستاني.

ويراقب على سير عملية التصويت ممثلون عن وسائل الإعلام.

وتنتهي عملية الاقتراع في سفارة كازاخستان الساعة 20.00.

وقال لجنة الانتخابات الكازاخستانية في بيان أن 50 في المائة من الناخبين المسجلين في أذربيجان قد اقبلوا على الاقتراع إلى الساعة 12.00.