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    سياسة


    أذربيجان عضوا للجنة الحكومية لدى اليونسكو

    ٠٩.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 9 يونيو، أذرتاج

    مثلت نائبة وزير الثقافة سوداء محمد علييفا مع الوفد المرافق لها أذربيجان في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حفظ وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المنعقد في مقر اليونسكو في باريس.

    أفادت أذرتاج أن انتخابات لعضوية اللجنة الحكومية للاتفاقية للفترة ما بين 2019-2023م نظمت في اليوم الأخير من الدورة.

    وانتخبت أذربيجان التي ترشحت إلى العضوية بنفسها من مجموعة أوروبا الشرقية انتخبت لعضوية اللجنة لمدة 4 سنوات.

    يذكر أن أعضاء اللجنة الجديدة بجانب أذربيجان أصبح كل من النمسا والدنمارك والبرزيل واكوادور وسنت فينسنت وغرينادين ومنغوليا وبوركينا فاسو واثيوبيا وسينغال وقطر وأرمينيا وتجتمع الأعضاء الـ24 مرة في كل سنة لتطبيق وتشجيع الاتفاقية المتخذة عام 2005م.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان عضوا للجنة الحكومية لدى اليونسكو
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