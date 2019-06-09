استمرار مرحلة نهائية من المناورات العسكرية التكتيكية القتالية المشتركة الأذربيجانية التركية في نخجوان

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

تستمر مرحلة نهائية من المناورات العسكرية التكتيكية القتالية المشتركة الأذربيجانية التركية للقوات المسلحة الأذربيجانية والتركية وذلك وفقا للاتفاقية عن التعاون العسكري بين كلا البلدين.

أفادت أذرتاج عن وزارة الدفاع أن المناورات العسكرية التكتيكية القتالية المشتركة الأذربيجانية التركية تقام في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي فترة 7-11 يونيو حزيران الحالي باسم "الأخوة غير القابلة للكسر 2019".

ويجري حاليا ميدانيا تنظيم قتال من خلال نظم الإدارة بمقرات القيادة المقامة في ظروف ميدانية وفقا لخطة التدريبات وكذلك تطبيق عملي لإدارة غير منقطعة للجيوش في مختلف الظروف الطارئة عند قتال محتمل.

وجاء في بيان الوزارة أن التدريبات القتالية يشارك فيها نحو 5 آلاف جندي من القوات التركية بجانب جيش نخجوان وقوات إنفاذ القانون باستخدام أكثر من 200 دبابة والمعدات المدرعة وحوالي 180 نظام المدفعية المضادة للطائرات والصواريخ مختلفة العيار وقاذفات الألغام والصواريخ و21 طائرة ومروحية وطائرات بدون طيار ومختلف أنواع الأسلحة حديثة التطبيق.