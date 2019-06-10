الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين
AzerTAg.az
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١١:٥٧]
باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين توماس فونيير والوفد المرافق له.
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