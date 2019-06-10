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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين

    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١١:٥‎٧]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين توماس فونيير والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين
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