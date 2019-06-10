ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 4.1 في المئة

بكين، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ارتفعت التجارة الخارجية للصين بنسبة 4.1 بالمائة لتصل إلى 12.1 تريليون يوان (حوالي 1.76 تريليون دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة العامة الصينية للجمارك أن الصادرات زادت بنسبة 6.1 في المائة والواردات بنسبة 1.8 في المائة خلال الفترة ما بين يناير – مايو.

يذكر أن حجم التجارة الخارجية للصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) تجاوز 10 تريليونات يوان في عام 2005 و20 تريليون يوان في عام 2010 و30 تريليون يوان في العام الماضي.