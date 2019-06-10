لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال مايو

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهر مايو من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 341 مليون و638 ألف مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 89 مليونا و138 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 228 مليون و733 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 20 مليونا و141 ألف مانات وضريبة الطريق 3 ملايين و625 مانات.