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    بيان الخارجية بشأن مقتل جندي الجيش الأذربيجاني في خط الجبهة

    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٥‎]

    باكو، 10 يونيو، أذرتاج 

    أصدرت وزارة الخارجية بيانا بشأن مقتل جندي الجيش الأذربيجاني عند خط الجبهة.

    أفادت أذرتاج أن بيان الخارجية جاء فيه ما يلي:

    " نتيجة استفزاز تال ارتكبته قوات الاحتلال الأرميني بشكل سافر وصارم جراء انتهاك نظام وقف إطلاق النار لقي جندي الدفاع الأذربيجاني حتفه الأمس.

    لا شك في أن العمل الدموي التالي الذي ارتكبه مؤيدو الحرب وناصروهم في أرمينيا متعمدين عشية لقاء قادم مقرر بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني بوساطة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لا يخدم سوى القضاء على المفاوضات المقامة لحل النزاع وزيادة التوتر في المنطقة."

    وتشدد الوزارة في البيان على أن المسؤولية عن تحقيق هذه الخطة تقع بالكامل على أرمينيا وقيادة ذلك البلد.

    AZERTAG.AZ : بيان الخارجية بشأن مقتل جندي الجيش الأذربيجاني في خط الجبهة
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