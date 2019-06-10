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    الرئيس إلهام علييف يصادق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين الحكومتين الأذربيجانية والسعودية

    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٧]

    باكو، 10 يونيو (أذرتاج).

    صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على "اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة العربية المتحدة، الموقعة في مدينة الرياض في 7 أبريل عام 2019.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصادق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين الحكومتين الأذربيجانية والسعودية
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