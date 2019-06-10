باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج) بدأ اليوم معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 16 عاما في مدينة سكوبي لمقدونيا الشمالية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أنه في 11 و13 يونيو ستقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان ومقدونيا الشمالية لكرة القدم تحت 16 عاما ضمن المباراة الاستعراضية. سيشارك في المباريات أيخان قلندرلي وجاود أدنايف وفير الدين عبداللهيف وألخان زين العابدين زاده وفارض خيراللهيف وأيخان سليمانلي وأغاداداش صاليانسكي وأميل سليمانوف وفريد قلنداروف واختيار ممييف وسرخان ميرزه زاده نامق شاميلوف ونريمان أخوندزاده وأرتوغرول قولويف وآمن قارايف ونجاة قولويف وخيال علييف ومحمود أغايف وروحيد مصطفايف ورحمان محمدوف من أعضاء المنتخب الأذربيجاني.

AZERTAG.AZ : منتخب أذربيجان يقابل مقدونيا الشمالية

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